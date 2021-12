Governo pedirá quarentena de 5 dias para não vacinados entrarem no Brasil

Estrangeiros não vacinados que desejarem desembarcar no Brasil deverão fazer quarentena de cinco dias, segundo anunciou o Governo Federal nesta terça-feira (7). O objetivo é promover a "reabertura das fronteiras" brasileiras.

A exigência do passaporte da vacina para o esquema completo contra a Covid-19 foi ignorada.

O anúncio foi feito pelos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. As informações são do g1.

A medida vai de encontro às restrições recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que pedem reforço de barreiras e comprovante vacinal para viajantes.

Medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde:

Teste negativo do tipo RT-PCR, realizado até 72 horas antes, para os passageiros que venham do exterior e desembarquem no Brasil;

Exigir quarentena de cinco dias para os indivíduos não vacinados que cheguem ao País, seguida de um teste RT-PCR. Se o resultado for negativo, o passageiro é liberado para transitar em solo brasileiro.

Marcelo Queiroga Ministro da Saúde Nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde (OMS), a respeito da variante Ômicron [...] já se pronunciou a esse respeito, dizendo da responsabilidade que se deveria ter ao impor restrição a cidadãos que eventualmente não tomaram as suas doses de vacina. Não se pode discriminar as pessoas entre vacinadas e não vacinadas para a partir daí impor restrições. Até porque já se sabe que infelizmente a vacina não impede transmissão

"É necessário defender as liberdades individuais, respeitar os direitos dos brasileiros acessarem livremente as políticas públicas de saúde. E é assim, como falou o ministro Ciro Nogueira, que já conseguimos imunizar com as duas doses cerca de 80% da população brasileira acima de 14 anos, a nossa população vacinável, mais de 175 milhões de habitantes", pontou Queiroga.