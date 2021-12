Condenados pelo incêndio na Boate Kiss são presos no Rio Grande do Sul

Dois dos quatro condenados por homicídio com dolo eventual no julgamento do incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria há quase nove anos, começaram a cumprir as penas nessa terça-feira (14), quatro dias após a decisão do Tribunal do Júri.

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informou que Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, se apresentou espontaneamente no presídio de São Vicente do Sul.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) comunicou que o dono da Kiss, Elissandro Spohr, esteve no cartório do 2° Juizado da 1ª Vara do Júri, em Porto Alegre.

Prisões pendentes

Ainda segundo o órgão, Mauro Hoffman, outro sócio da casa noturna, deve se apresentar à polícia na manhã desta quarta-feira (15), em Tijucas, município de Santa Catarina.

Já assistente de palco da banda, Luciano Bonilha Leão, deverá cumprir pena em São Vicente do Sul, conforme o advogado Gustavo Nagelstein. O condenado adiantou nas redes sociais que pretende se entregar, mas não disse quando. "Eu não sou esse bandido, esse assassino que estão tentando impor".

Elissandro, que mandou acender o artefato pirotécnico e "teve a maior imputação", segundo o juiz, foi condenado a 22 anos e seis meses de reclusão. Mauro pegou 19 anos e seis e meses. Marcelo e Luciano e Luciano, a 18 anos cada. Todos eles foram condenados por homicídio simples com dolo eventual.

Habeas corpus

Os condenados aguardavam a decisão em liberdade até o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, aceitar nessa terça-feira (14) recurso interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pedindo a suspensão do habeas corpus.

Ao todo, o incêndio na boate Kiss deixou 636 feridos e 242 mortos na noite do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. A tragédia é a maior com número de vítimas da história do Rio Grande do Sul, e a segunda do Brasil. A maioria dos mortos era jovem, entre 17 e 30 anos, e morador do município universitário gaúcho.