Ed Motta viraliza ao criticar quem ouve hip hop: 'Burro'

Ed Motta recentemente gerou polêmica nas redes sociais ao afirmar, durante uma transmissão ao vivo, que são "burras" as pessoas que escutam hip hop. "Eu não sou branco, sou preto, mas represento o que a raça tem de mais sofisticado. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um", disparou o cantor.

Na live, ele alfinetou ainda o humorista Rafinha Bastos, a quem chamou de "bobalhão e imbecil". "Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse Rafinha Bastos. 'Ah, porque hip hop é o tipo de música que mais gosto de ouvir'. O cara é um imbecil", comentou Ed Motta.

Por outro lado, o artista falou que "inteligentes" são os que escutam jazz e música clássica.

Veja também Zoeira Veja lista de 10 séries no estilo de Bridgerton Zoeira Céline Dion diz que chances de morte por doença assustam filhos: 'Perguntam se eu vou morrer'

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, Ed Motta tem sido chamado de "preconceituoso" devido às falas depreciativas a respeito do gênero musical. Um usuário do X (antigo Twitter) disse, por exemplo, que o cantor "se sente numa posição superior".

Outro internauta afirmou que as declarações do artistas são carregadas de "elitismo". "Não é novidade que ele não gosta de rap/hip hop, mas a forma que a crítica vem, carregada de elitismo e muito, mas muito, preconceito. Dessa vez, e talvez em outras, chegou a dizer que todos que fazem e ouvem hip hop deveriam estar presos. Lamentável, mas zero surpresas", afirmou.