Diretor M. Night Shyamalan elogia cuidados da família de Bruce Willis com o ator

Durante evento para divulgar seu novo filme "Armadilha" ("Trap", em inglês), o diretor diretor M. Night Shyamalan elogiou os parentes de Bruce Willis pelo cuidado com o ator, no caso a esposa do astro, Emma Hemming, e as filhas Mabel, Evelyn Rumer, Scout e Tallulah. As informações são da revista People.

"Ele tem uma família adorável. Eles estão fazendo o possível", o cineasta acrescentou. O diretor foi questionado sobre o ator, pois ambos trabalharam juntos em clássicos do indiano, como "O Sexto Sentido" (1999) e "Corpo Fechado" (2000). No primeiro filme, responsável por alavancar a carreira do cineasta, Willis interpretou Malcolm Crowe.

Veja também Zoeira Rapper Megan Thee Stallion é acusada de assédio moral e sexual por ex-funcionário Zoeira Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre término com Belo: 'Não me arrependo'

Eles voltaram a estar no projeto de "Corpo Fechado", primeiro de uma trilogia de sucesso de Shyamalan. Willis esteve também nos dois projetos seguintes da série. Em "Fragmentado" (2016), realizou apenas uma participação na cena final, mas teve papel fundamental no encerramento da saga, em "Vidro" (2019).

Em 2023, Shyamalan revelou o quão “fundamental” Willis foi em sua vida e carreira, dizendo ao The Hollywood Reporter: “Quando eu era criança, eu tinha seus pôsteres pendurados na minha parede, e só ele poderia interpretar aquele personagem em 'Pulp Fiction' or 'Duro de Matar'."

Ele acrescentou na época: “Nossas famílias também são muito próximas e sempre pensarei nele como um irmão mais velho e lembrarei o quanto ele me protegeu”.

Lembrando que, em 2022, Willis foi diagnosticado com afasia, uma condição que impacta a comunicação e a memória, que provocou sua aposentadoria precoce. Além disso, o ator sofre de demência fronto temporal (DFT), uma doença que afeta suas tarefas cotidianas.