Bruce Willis, com diagnóstico de demência, aparece em imagem rara com a neta

Presente para os fãs de Bruce Willis. Neste sábado (20), uma imagem rara do ator americano tomou conta das redes sociais e comoveu pela fofura. Nela, Bruce – com diagnóstico de afasia e demência – aparece com a neta, Louetta Isley, que completou 1 ano na última quinta-feira (18).

A menina é filha de Rumer Willis, filha de Bruce e da atriz Demi Moore. No começo deste ano, Rumer revelou que foi o pai quem inspirou o nome de sua primogênita, já que os cantores favoritos de Willis são Louis Armstrong, Etta James e Isley Brothers. As informações são do jornal O Globo.

Na legenda do post, é possível sentir o carinho da família. "Ah, minha filhinha carinhosa, não acredito que você tem 1 ano. Este último ano com você foi o melhor ano da minha vida. Lou, nunca conheci um amor como o seu. Você é a garota mais deliciosa, mais linda, mais inteligente, mais engraçada e mais doce que conheço", escreveu Rumer.

"Não posso acreditar que você me escolheu para ser sua mãe, meu Deus. A cada dia você cresce e aprende mais e é minha maior professora e meu amor mais profundo", continuou a mãe.

Viver com a doença

Desde que os problemas de saúde de Bruce começaram, Demi Moore, apesar de separada dele há anos, tem passado mais tempo com o artista e com a atual esposa, Emma Heming. Isso ocorreu assim que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal.

Em fevereiro deste ano, a protagonista de "Ghost - Do outro lado da vida" (1980) falou da própria experiência e ofereceu um conselho significativo para os familiares de pessoas que enfrentam o mesmo quadro.

Legenda: "O mais importante é que tentem conhecê-los e se conectar com eles no estágio em que estão", disse Demi Moore sobre experiência com o ex-marido Foto: Reprodução/Instagram

"Acho que o mais importante que posso compartilhar é que tentem conhecê-los e se conectar com eles no estágio em que estão", disse a atriz durante uma entrevista.

"Quando você deixa ir quem eles foram ou quem você pensou que fossem... Ou mesmo quem você gostaria que fossem, então você realmente está pronto para permanecer no presente e absorver a alegria e o amor que eles têm para oferecer naquele momento. É muito importante estar presente. Temos que nos concentrar no que são e não no que não voltarão a ser", indicou.

Moore e Willis são pais de Rumer, Scout e Tallulah, as irmãs mais velhas das duas filhas que o protagonista de "Armageddon" teve com Heming, Mabel Ray e Evelyn Penn.