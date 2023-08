Diretor-geral de jornalismo da Globo, Ali Kamel deixa cargo em dezembro

A TV Globo anunciou, nesta terça-feira (29), que Ali Kamel deixará o cargo de diretor-geral de jornalismo da emissora em dezembro deste ano. No entanto, ele não deixará a empresa: irá ocupar a recém-criada função de coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo, presidido por João Roberto Marinho.

Ali Kamel está ha 34 anos no Grupo Globo, 22 deles na TV Globo e em posições de liderança. Segundo a emissora, a movimentação atende a um desejo dele.

O novo diretor-geral de Jornalismo da Globo será Ricardo Villela, atual diretor-executivo de Jornalismo da Globo.

As mudanças foram anunciadas em carta assinada pelo diretor-presidente do Grupo Globo, Paulo Marinho.

Ali Kamel também enviou uma carta aos colegas do jornalismo, e justificou sua decisão afirmando que gostaria de ter mais tempo livre com a família. “Depois de muita reflexão, concluí que tinha chegado o momento de deixar as minhas atividades diárias que exerci e ainda exerço com grande entusiasmo”, disse ele.