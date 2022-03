Diretor de 'Pantera Negra' ficou sob mira de arma durante abordagem policial; veja vídeo

O diretor de 'Pantera Negra', Ryan Coogler, que foi preso após ser confundido com um assaltante em um banco, ficou na mira de um arma dos policiais envolvidos na ação em Atlanta, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último mês de janeiro e a abordagem foi filmada.

O erro aconteceu quando o cineasta tentou sacar um dinheiro da própria conta no Bank of America, mas acabou sendo erroneamente considerado como possível assaltante. Veja:

This is the 1st clip I’ve seen where we see Ryan Coogler say what happened.



❗️He asked teller “Is that ok?” & she said yes

❗️He put his own card in & punched in his PIN

‼️He gave her his ID



Never heard of a robber doing that. But let’s call the cops. pic.twitter.com/A11VDxLJJ3 — POC Culture (@POCculture) March 10, 2022

"Esta situação nunca deveria ter acontcido. Mesmo assim, o Bank of America trabalhou comigo e resolveu a situação e seguimos em frente", disse o diretor de cinema em declaração à revista norte-americana Variety.

Engano após saque

Logo após entrar no banco, Ryan solicitou um saque a uma das atendentes do banco. Em um papel, ele escreveu: "eu gostaria de sacar US$ 12 mil em dinheiro da minha conta. Por favor, conte o dinheiro em outro lugar e seja discreta".

Após informar que estava tudo certo, a mulher, descrita pelo site TMZ como negra e grávida, considerou o pedido como uma tentativa de roubo. Ao avisar o chefe, os dois resolveram chamar a polícia.

O erro, no entanto, foi percebido ainda no local e Coogler foi liberado antes mesmo de ser direcionado a uma delegacia. Atualmente, ele está em Atlanta para as filmagens de 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre'.