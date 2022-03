Diretor de 'Pantera Negra' é acusado de tentar roubar banco após solicitar saque da própria conta

O diretor de cinema Ryan Coogler, do filme 'Pantera Negra', foi acusado de tentar assaltar um banco logo após solicitar saque da própria conta. Revelado pelo site norte-americano TMZ, o caso aconteceu ainda em janeiro deste ano, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Segundo a publicação, ele foi a uma das agências do Bank of America, solicitando um saque de US$ 12 mil da conta-corrente. Com um recibo e uma mensagem em um papel, ele solicitou que as notas fossem contadas fora do caixa, de forma discreta.

Erro na abordagem

Conforme relatório divulgado pelas autoridades, a atendente resolveu chamar a polícia após tentar registrar a transação no computador e receber um alerta. Ela teria comunicado ao chefe que o diretor estaria tentando roubar o banco.

Logo na chegada, a equipe policial algemou Coogler dentro da agência, prendendo também duas pessoas que o acompanhavam no estacionamento do local.

Entretanto, o erro teria sido percebido logo na sequência, tendo sido registrado na ocorrência como uma falha da funcionária. Além disso, Coogler teria pedido a identificação de cada um dos policiais presentes na ação.