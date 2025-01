Diego Alemão relembra prisão por porte ilegal de arma: ‘Caminho que não devia’

O ex-BBB Diego Alemão falou pela primeira vez sobre ter sido preso, em 2023, por porte ilegal de arma, depois de ameaçar disparar em ruas da Zona Sul, no Rio de Janeiro.

Ele salientou que não atirou em ninguém, mas estava pronto para se defender. “Coloquei dois grandes estelionatários do Brasil em cana, junto com amigos meus da polícia. Porque eles vieram para cima de mim, e eu falei: 'aqui não tem bobo, não'. A gente montou uma operação policial e pegamos ele. Três dias depois eles estavam fora e vieram para cima pesado, com muita ameaça, e eu não arreguei. Hoje eu penso que seria mais barato eu ter pago. Tomei a decisão errada, decidi não pagar”, disse, ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Diego ficou preso por duas horas na ocasião. Em agosto do ano passado, ele firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o que resultou na ausência de um processo formal. No entanto, ele teve que pagar R$ 10 mil ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Foram momentos dificílimos que passei na vida. E acabei indo para um caminho que não devia”, afirmou Diego.

Ele disse que a família tentou intervir, foi quando ele decidiu passar um período nos Estados Unidos: “Para ter um pouco mais de paz e sossego. E, graças a Deus, consegui me encontrar novamente”.

Atualmente, Alemão está solteiro e voltou a morar no Rio de Janeiro para ficar com a mãe, após a morte dO pai.