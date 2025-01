Isabel Veloso diz que está com novos nódulos no pulmão após nascimento do filho

A influenciadora digital Isabel Veloso respondeu perguntas de seguidores, nessa quinta-feira (30), no Instagram, e deu detalhes do estado de saúde. Ela disse que novos nódulos surgiram no pulmão após o nascimento de seu primeiro filho, Arthur, em dezembro.

“Depois que Arthur nasceu, já fiz dois raio-x pra ver meu pulmão e o tumor que tenho no mediastino. E assim, não está legal. Desde que Arthur nasceu, tive piora, teve surgimento de novos nódulos no outro pulmão. Eu tinha no direito e agora estou com nódulos no esquerdo também”.

Isabel também desabafou que a situação está difícil. “Às vezes vou falar com vocês e me seguro pra não tossir, é difícil pra eu falar”.

Arthur nasceu em 29 de dezembro, com 32 semanas, devido ao estado de saúde delicado de Isabel. Ele recebeu alta da UTI no último dia 26 de janeiro.

Isabel ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar o relato da luta que trava contra um câncer de Linfoma de Hodgkings, descoberto em 2021. Atualmente, ela vive em cuidados paliativos, já que seu câncer não responde mais aos tratamentos.