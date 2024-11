Diddy faz 55 anos nesta segunda (4); veja menu oferecido para almoço e janta na prisão

Sean “Diddy” Combs completa 55 anos nesta segunda-feira (4) enquanto permanece detido no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova Iorque. O rapper está encarcerado desde setembro, enfrentando acusações de extorsão e tráfico sexual.

O portal People informou que o cardápio do dia de aniversário de Diddy inclui um café da manhã com bolo, frutas, aveia, pão integral, biscoitos, batatas douradas no forno, geleia e margarina, conforme o menu padrão do Federal Bureau of Prisons.

Embora o menu do dia inclua bolo, essa refeição não foi oferecida em homenagem ao aniversário de Diddy. O alimento já faz parte do cardápio regular servido diariamente no café da manhã. Os detentos têm acesso às refeições a partir das 6h.

Já o almoço é servido às 11h e os pratos principais de segunda-feira podem incluir wraps de frango, tacos, pizza de queijo ou chili de feijões. Os presos também têm acesso a vários acompanhamentos como feijão verde, arroz, salsa ou salada de repolho.

O jantar conta com peru assado, arroz, ervilhas, molho, pão integral e bebida, e arroz frito com frango ou tofu, feijão preto, cenoura, pão integral e bebida. Os presos que possuem fundos em sua conta de refeitório, também podem comprar produtos como Nutella, Snickers, macarrão com queijo e chocolate quente.

Diddy enfrentou desafios com a comida na prisão

O advogado de Diddy, Marc Agnifilo, revelou que a adaptação de Diddy à comida tem sido difícil. "Acho que a comida é provavelmente a parte mais difícil disso", disse Agnifilo a repórteres do lado de fora de um tribunal federal em Manhattan, no dia 10 de outubro.

Enquanto estava no tribunal, a data do julgamento de Diddy por acusações de crimes sexuais foi marcada para 5 de maio de 2025.