Deolane Bezerra e Kamila Simioni discutem nas redes sociais sobre aniversário da viúva de MC Kevin

As influenciadoras Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, e Kamila Simioni discutiram em comentários nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (11) e chamaram atenção após deixarem de se seguir mutuamente no Instagram. O motivo seriam as reclamações feitas por Simioni sobre o aniversário da 'Dra', como Deolane é conhecida.

A festa, que aconteceu na última quarta-feira (3), foi alvo de críticas não só de Kamila, mas de outros influenciadores que revelaram uma divisão no local entre famosos e pessoas menos conhecidas. Entretanto, Kamila Simioni só se pronunciou após a informação sobre o atrito entre as duas ser divulgado.

"As festas que eu faço meus convidados bebem e comem exatamente o que eu bebo e como, nas festas que eu faço todos se divertem de igual para igual, do menor ao maior", começou no comentário da publicação no Instagram. Kamila criticou o fato de Deolane ter passado muito tempo no palco e o espaço separado para a família.

"Festa de aniversário não é show, onde você paga e vai, festa de aniversário você é convidado para ir, e deve ser tratado com dignidade e de igual para igual, não estou falando de mim, estou falando das inúmeras pessoas que foram tratadas dessa forma!", continuou.

Ainda com comentários negativos, a influenciadora revelou que não chegou a comer ou beber na festa, já que os garçons não estavam presentes em grande número no local.

Deolane rebate

Em seguida, Deolane resolveu rebater as acusações feitas por meio dos comentários. A advogada chamou Kamila de "cobra frustrada". "Te convidei por educação, justamente porque você queria me contratar para festa do seu filho, mas não deu, né? Tá achando que somos amigas? Tu jura, né? E outra, presente? Nunca nem vi! Se quiser manda o Pix e o endereço que devolvo", disse.

Entretanto, Kamila continuou. "Me convidar por educação por qual motivo? Por acaso eu pedi para ir na sua festa? Por acaso somos bests? Não tenho recalque nenhum em cima da Jojo Todynho, nem de ninguém! Todos que vão contra vocês é recalque e biscoito", disse.

Deolane não chegou a comentar novamente, mas publicou Story no Instagram com a música 'Amante Não Tem Lar'. Na legenda, pontuou que o terapeuta a ensinou a "não dar biscoito".

