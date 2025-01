Dea Lúcia passa por cirurgia no joelho e recebe alta para seguir fisioterapia em casa

Déa Lúcia, 77, recebeu alta neste sábado (11) após passar por uma cirurgia no joelho. A mãe de Paulo Gustavo foi internada para o procedimento na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, no último dia 6 de janeiro.

A cirurgia foi um sucesso, segundo comunicado publicado no perfil de Dona Déa no Instagram. O texto indicou que o procedimento cirúrgico era simples.

"A paciente recebeu alta para continuar seu processo de recuperação em casa, com fisioterapia, ao lado da filha Juju", diz nota.

Férias do 'Domingão com Huck'

Dona Déa está de férias do "Domingão com Huck", programa do qual ela faz parte do elenco fixo, e aproveitou o período para realizar a cirurgia.

"A equipe que trabalha com dona Déa Lúcia informa que, no dia 6 de janeiro de 2025, às 18h, ela deu entrada na Clínica São Vicente para realizar uma cirurgia no joelho esquerdo, programada para o dia 7 de janeiro, durante seu período de férias do programa Domingão com Huck. Foi uma cirurgia simples e que ocorreu com sucesso, graças ao Dr. Tito Henrique Rocha", explicou o comunicado.

