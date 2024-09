Davi Brito, campeão do BBB 24, perde único contrato que fechou em meio a regulamentação de bets

Davi Brito não possui mais contrato com a Arena Esportiva, empresa de bets. Esse era o único contrato com o campeão do BBB 24, após não renovar com a Globo, em julho. Nesta quarta-feira (25), a plataforma anunciou que não continuará as atividades no Brasil por não concordar com as medidas do governo federal.

"Em cumprimento à Portaria SPA/MF n° 1.475/2024, comunicamos o encerramento das atividades da Arena Esportiva no Brasil. Agradecemos a todos os clientes pela confiança e apoio durante nossa jornada", escreveu a plataforma nas redes sociais.

Embora as normas só passem a valer em janeiro de 2025, as empresas interessadas em se manterem atuantes no Brasil devem enviar a documentação necessária até a próxima terça-feira (1º).

Conforme a Folha de S. Paulo, o contrato de Davi teve duração de 45 dias. O ex-BBB receberia mensalmente R$ 250 mil para divulgar a plataforma nas redes sociais.

Fim do contrato com a Globo

Em julho, a Globo anunciou por meio de uma nota enviada ao F5 que o contrato de Davi Brito, campeão do BBB 24, não foi renovado. Dessa forma, a emissora não iria mais representar o vencedor do BBB 24 no mercado publicitário. A decisão teria acontecido pelo desinteresse de grandes marcas em fazer parcerias com o baiano.

O baiano teria ainda divulgado a plataforma Arena Esportiva, quando tinha também um contrato agenciado pela Globo com a Esportes da Sorte.