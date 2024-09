Atriz Brittany Furlan salva cadela capturada por coiote no quintal de casa nos EUA

A atriz Brittany Furlan, 38 anos, conseguiu salvar a cadela Neena após o animal ser atacado por um coiote no quintal da própria casa, em San Fernando Valley, Califórnia. Em um vídeo divulgado nessa terça-feira (24), é possível ver o momento do ataque e o desespero de Furlan para recuperar o pet.

“Neena está segura. Subi no muro e a tirei de sua boca (do coiote). Graças a Deus ela está gordinha, porque ele não conseguiu pular o muro com ela. Se fosse pequena, ela teria ido embora”, escreveu em uma publicação no Instagram.

A atriz declarou que Neena não está ferida e não possui nenhuma mordida ou perfuração no corpo, apesar de ter sido capturada pela boca do coiote enquanto estava na piscina do quintal de casa.

Após o susto, Furlan alertou sobre o perigo da presença do animal selvagem na região. “Isso aconteceu em plena luz do dia, às 13 horas. Eles (os coiotes) estão ficando mais descarados e famintos. Por favor, tomem cuidado. Não estou mais deixando os cães saírem. Isso é ridículo. Abrace seus bebês com muita força”.

Gratidão por recuperar a cadela

Ao mostrar vídeos de Neena comendo petiscos, nos stories do Instagram, compartilhou o sentimento de gratidão por nada grave ter acontecido ao animal e por ela ter sido capaz de resgatar a cadelinha a tempo.

Nas gravações, o coiote aparece invadindo o quintal da casa da atriz. Inicialmente, o animal vai em direção a um dos cachorros, que consegue fugir. Mas a cadela fica parada e é capturada. Furlan, que é esposa de Tommy Lee, correu tentando salvar Neena.

Na publicação no Instagram, Furlan deu mais informações sobre o ocorrido. "Eu estava deixando os cães saírem para fazer xixi e um coiote veio e agarrou a Neena em plena luz do dia. Por favor, tenha cuidado com seus cães. Moro aqui há quatro anos e nunca vi um coiote e hoje aconteceu isso. Eles estão desesperados”, escreveu ela.