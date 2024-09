Deolane se emociona ao reencontrar filha e publica vídeo na web: 'Minha pequena'

Após ser liberada da cadeia, Deolane Bezerra reencontrou a filha Valentina, de 11 anos. A influenciadora e advogada deixou a Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, nessa terça-feira (24), depois de passar cerca de 20 dias presa.

Em vídeo publicado no Instagram, Deolane mostrou que foi recebida pela filha com um abraço caloroso e balões vermelhos em formato de coração. A influenciadora não conteve as lágrimas durante o encontro.

"Eu te amo, minha pequena", escreveu Deolane na legenda da publicação.

Nos stories, Deolane também publicou o reencontro com Kayky e Giliard, seus outros filhos. No vídeo, os três se abraçam e também convidam a avó Solange para participar do momento.

Volta de Deolane para casa

Antes de retornar para São Paulo, Deolane foi ao fórum Rodolfo Aurelian, em Pernambuco, e declarou sua inocência para a imprensa. "Sou inocente e agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo porque está em segredo de Justiça. O que posso falar é que sou inocente. Faço publicidade e sou inocente", afirmou ela.

A influenciadora usou as redes sociais para celebrar a liberdade se declarando para a mãe, Solange Bezerra. “A mulher mais forte do mundo, Solange Bezerra. Eu não iria embora sem a senhora… NUNCA”, escreveu a influenciadora.

Deolane e a mãe, Solange Bezerra, estão sendo investigadas na Operação 'Integration', que apura um esquema de lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais no Brasil.