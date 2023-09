Dançarina de Iza que desapareceu após ser internada em hospital é encontrada

A dançarina Mileide Guedes, do corpo de bailarinos da cantora Iza, foi encontrada no Rio de Janeiro após ter desaparecido desde a última quinta-feira (10), quando deixou Brasília com destino a terras cariocas. Na madrugada desta segunda (4), ela esteve na 12ª DP, em Copacabana, ao lado de um amigo. As informações são do jornal Extra.

Mileide se apresentaria com Iza em São Paulo no próximo dia 10 e virou alvo de busca dos parentes desde a última semana. O amigo, que teria encontrado a moça, prestou depoimento na delegacia e contou que hospedaria Mileide no Rio.

Segundo ele, o contato com ela foi perdido na última sexta-feira (1º), quando recebeu a informação de que ela havia sido agredida em Madureira, na Zona Norte. Na ocasião, a dançarina foi levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, para receber atendimento e deixou o local antes mesmo de receber alta.

Depoimento na delegacia

Ainda no mesmo relato, o amigo afirmou que não sabe o que pode ter acontecido com Mileide. No domingo (3), por volta das 23h, ele teria recebido a informação de que ela foi vista em Copacabana, para onde ele se dirigiu para buscas.

Por lá, enquanto dava voltas, o homem teria avistado a dançarina em um banco na orla. Em seguida, eles foram juntos para o Hospital Copa D'Or, onde ela foi atendida. O depoimento dele aponta que ela estava em surto.

Informações policiais publicadas pelo Extra apontam que Mileide já fez contatos com parentes, e um deles já se dirigiu ao Rio de Janeiro para encontrá-la. Ainda assim, as investigações devem continuar para saber o que teria ocorrido com a bailarina.

No fim de semana, amigos e familiares se mobilizaram para encontrar Mileide. Um comunicado apontou que a dançarina teria ido para o Hospital Salgado Filho após sofrer um assalto, quando teria sido agredida e baleada.