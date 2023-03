Dança dos Famosos tem Léo Santana e Lore Improta no júri e pedido inusitado da mãe de Paulo Gustavo

A Dança dos Famosos deste domingo (19) foi marcada por momentos inusitados. Léo Santana e Lore Improta integraram o júri, mas não escaparam de avaliações. Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, rasgou elogios ao cantor e disse que gostaria de "sentar no colo dele".

"Dona Dea queria que você sentasse no colo dela", disse Luciano Huck. "Eu sentar no colo dela?", perguntou Léo Santana. "Não. Eu quero sentar no colo dele", respondeu Déa.

Ela não se importou com a presença da esposa de Léo Santana e foi questionada se não estava preocupada com "broncas": "Eu tenho 75 anos e já tô gaga. Não adianta ela falar que eu não vou obedecer".

Apresentações

Em mais uma noite de apresentações em grupo, o grupo D, formado por Priscila Fantin, Nattan, Guito e Linn da Quebrada emocionaram.

Legenda: Lina chorou após apresentação e se disse muito realizada Foto: Reprodução

"Sempre fui muito esforçada, continuo sendo esforçada, mas acho que agora eu me sinto mais confiante. Por confiar e acreditar em cada uma dessas pessoas que estiveram e estão junto comigo. E por me divertir, eu estou me divertindo", desabafou Lina.