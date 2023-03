Quem é a Coruja do The Masked Singer desmascarada neste domingo

O ator Babu Santana foi desmascarado como a Coruja de The Masked Singer Brasil. Ele perdeu o duelo final deste domingo (19) e foi eliminado da competição musical.

"Foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz nos últimos tempos. Eu me diverti, eu conheci muita gente boa", contou Babu em entrevista ao gshow.

Veja o momento em que Babu é desmascarado:

Babu agradeceu a oportunidade e revelou ainda que manteve sua identidade em segredo até de seus filhos: "Eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Isso foi sensacional. É engraçado é que na primeira temporada, todo mundo achava que o Astronauta era eu, inclusive os meus filhos".

O ex-BBB 20, que também é cantor, conta que teve ajuda de seus produtores musicais e contou com o apoio de sua banda.

"Eu contei muito com a ajuda dos produtores musicais, que me deram um apoio muito bom, desde a escolha do repertório à execução da música e os arranjos. Eu adorei. Tenho minha banda, tenho o meu selo, então foi a união de muitas coisas. É a música, a coisa do palco, a dança. Foi lindo esse momento", comenta.