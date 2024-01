Critics Choice Awards 2024: veja indicados e onde assistir

Dando continuidade à temporada de premiações que começou com o Globo de Ouro, a 29ª edição do Critics Choice Awards 2024 ocorre neste domingo (14). O evento, que é considerado um termômetro para o Oscar, será realizado no The Barker Hangar em Santa Monica, Los Angeles, às 21h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo e de forma simultânea na televisão, no canal TNT, e no streaming, no HBO Max.

Maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá, a Critics Choice Awards (CCA) tem atualmente 659 integrantes e realiza a premiação há 27 anos. Para escolher os melhores do ano, o prêmio recebe votos de críticos de cinema ou jornalistas de entretenimento.

Veja também

Pela segunda vez consecutiva, a cerimônia será comandada pela comediante Chelsea Handler. “Estou muito feliz e animada por receber o Critics Choice Awards novamente este ano, já que o ano passado foi uma das noites mais divertidas que eu tive. (...) Não há recompensa maior do que zombar dos atores e depois ficar bêbada com eles. É uma honra”, brincou ela. Os comentários em português serão da jornalista Aline Diniz.

"Barbie" é a obra com mais nomeações: foram 18 indicações, incluindo Melhor Filme, Música Original e Melhor Atriz. Em seguida estão "Oppenheimer" e "Pobres Criaturas", com 13 indicações cada.

America Ferrera, de "Barbie", e Harrison Ford, de "Indiana Jones", serão homenageados no evento. A atriz receberá o prêmio SeeHer, que é concedido a mulheres que defendem a igualdade de gênero, retratam personagens com autenticidade, desafiam estereótipos e ultrapassam barreiras. Ford, por sua vez, será receberá o Career Achievement por sua trajetória no cinema.

Para quem não conseguir assistir ao vivo e quiser conferir a premiação, a gravação ficará disponível por três meses no catálogo da HBO.

INDICADOS AO CRITICS CHOICE AWARDS 2024

Melhor Filme

American Fiction

Barbie

A Cor Púrpura

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Saltburn

Melhor Ator

Bradley Cooper (Maestro)

Leonardo DiCaprio (Assassinos da Lua das Flores)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Os Rejeitados)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Melhor Atriz

Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores)

Sandra Hüller (Anatomia de Uma Queda)

Greta Lee (Vidas Passadas)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Pobres Criaturas)

Melhor Ator Coadjuvante

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Assassinos da Lua das Flores)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Charles Melton (Segredos de um Escândalo)

Mark Ruffalo (Pobres Criaturas)

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (A Cor Púrpura)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Julianne Moore (Segredos de um Escândalo)

Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados)

Melhor Atriz ou Ator Mirim

Abby Ryder Fortson (Crescendo Juntas)

Ariana Greenblatt (Barbie)

Calah Lane (Wonka)

Milo Machado Graner (Anatomia de Uma Queda)

Dominic Sessa (Os Rejeitados)

Madeleine Yuna Voyles (Resistência)

Melhor elenco

Air

Barbie

A Cor Púrpura

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Melhor Direção

Bradley Cooper (Maestro)

Greta Gerwig (Barbie)

Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Alexander Payne (Os Rejeitados)

Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores)

Melhor Roteiro Original

Samy Burch (Segredos de um Escândalo)

Alex Convery (Air)

Bradley Cooper & Josh Singer (Maestro)

Greta Gerwig & Noah Baumbach (Barbie)

David Hemingson (Os Rejeitados)

Celine Song (Vidas Passadas)

Melhor Roteiro Adaptado

Kelly Fremon Craig (Crescendo Juntas)

Andrew Haigh (Todos Nós Desconhecidos)

Cord Jefferson (American Fiction)

Tony McNamara (Pobres Criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Eric Roth & Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores)

Melhor Fotografia

Matthew Libatique (Maestro)

Rodrigo Prieto (Barbie)

Rodrigo Prieto (Assassinos da Lua das Flores)

Robbie Ryan (Pobres Criaturas)

Linus Sandgren (Saltburn)

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Melhor Direção de Arte

Suzie Davies, Charlotte Dirickx (Saltburn)

Ruth De Jong, Claire Kaufman (Oppenheimer)

Jack Fisk, Adam Willis (Assassinos da Lua das Flores)

Sarah Greenwood, Katie Spencer (Barbie)

James Price, Shona Heath, Szusza Mihalek (Pobres Criaturas)

Adam Stockhausen, Kris Moran (Asteroid City)

Melhor Edição

William Goldenberg (Air)

Nick Houy (Barbie)

Jennifer Lame (Oppenheimer)

Yorgos Mavropsaridis (Pobres Criaturas)

Thelma Schoonmaker (Assassinos da Lua das Flores)

Michelle Tesoro (Maestro)

Melhor Figurino

Jacqueline Durran (Barbie)

Lindy Hemming (Wonka)

Francine Jamison-Tanchuck (A Cor Púrpura)

Holly Waddington (Pobres Criaturas)

Jacqueline West (Assassinos da Lua das Flores)

Janty Yates, David Crossman (Napoleão)

Melhor Cabelo e Maquiagem

Barbie

A Cor Púrpura

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Priscilla

Melhores Efeitos Visuais

The Creator

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto De Contas Parte 1

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Melhor Comédia

American Fiction

Barbie

Bottoms

Os Rejeitados

Que Horas Eu Te Pego?

Pobres Criaturas

Melhor Animação

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

Wish

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Anatomia de uma Queda

Godzilla Minus One

Perfect Days

A Sociedade da Neve

O Sabor da Vida

Zona de Interesse

Melhor Música Original

“Dance the Night” (Barbie)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“Peaches” (The Super Mario Bros. Movie)

“Road to Freedom” (Rustin)

“This Wish” (Wish)

“What Was I Made For” (Barbie)

Melhor Trilha Sonora