Controle do portão da mansão de Mirella Santos e Ceará pode ter sido clonado, suspeita Polícia

De acordo com informações divulgadas pela Polícia de São Paulo, na quarta-feira (12), os assaltantes que invadiram a casa do humorista Wellington Muniz, o Ceará, e a esposa dele, Mirella Santos, podem ter clonado o controle do portão da garagem da casa.

O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, secretário-executivo da Segurança Pública de São Paulo, afirmou, em entrevista à RecordTV, que o portão da garagem não apresenta sinais de arrombamento, por isso a suspeita. A Polícia ainda acredita que o assalto foi premeditado por uma quadrilha que tinha conhecimento da rotina do casal.

Invasão

Os assaltantes invadiram a casa de Mirella e Ceará na noite da última sexta-feira (7). A influenciadora digital falou pela primeira vez sobre a invasão na segunda-feira (10), ao postar vídeos chorando no Instagram.

Entre os itens roubados, estão bolsas de luxo, relógio e joias da família.

Ceará também divulgou em suas redes sociais o vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento da invasão. Nas imagens, é possível ver que o cachorro da família balança o rabo ao ver os assaltantes.

“O cachorro balançando o rabo para eles. Por isso eu falo que pode ser alguém conhecido. Os dois conseguiram pegar o cofre e o cachorro ali de boa, brincando com eles”, escreveu o humorista em seus Stories.