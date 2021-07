Como está a atriz que fez "Matilda" hoje em dia? Veja imagens

Sucesso mundial entre o público infanto-juvenil no fim dos anos 90, o filme "Matilda" completou 25 anos em 2021. Um clássico na TV brasileira, ele foi exibido novamente na Sessão da Tarde desta quinta-feira (8), na Rede Globo.

Mas por onde anda Mara Wilson, atriz que deu vida a garotinha com poderes mágicos e que encanta até os dias atuais?

Atualmente com 33 anos, ela está afastada do cinema desde o ano 2000, segundo informações do Observatório do Cinema e do IMDB.

Legenda: Wilson atua como escritora nos dias atuais, se dedicando ainda ao teatro. Foto: Reprodução Instagram

Wilson chegou a focar na vida acadêmica e frequentou a Universidade de Nova York. Nos dias de hoje, atua como escritora, se dedicando ainda ao teatro.

Outros sucessos

Além de Matilda, Mara Wilson participou de filmes como "Uma Babá Quase Perfeita", de 1993; Milagre na Rua 34, de 1994; e Thomas e a Ferrovia Mágica, no ano 2000.