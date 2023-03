Como descobrem que Bernadete é homem em Chocolate em Pimenta? Veja o que acontece na novela

A personagem Bernadete, interpretada pelo ator Kayky Brito, passará por uma grande revelação em Chocolate com Pimenta, novela que está sendo reprisada nas tardes da Rede Globo. Já na reta final do folhetim, a filha de Jezebel (Elizabeth Savalla) vai descobrir que é homem, após revelar que sente algo diferente dentro de si há algum tempo.

A revelação do segredo será uma surpresa até para Jezebel. Um fato que chama ainda mais a atenção dos familiares é o interesse de Bernadete por Cássia (Luiza Curvo), que a tem apenas como amiga.

Por conta dos trejeitos diferentes da adolescente, ela é levada ao consultório de Paulo (Guilherme Piva). O médico logo percebe o que se passa com ela, já que, no início, se recusa a abrir as pernas e mostrar suas partes íntimas. Ainda na sala do médico, outras personagens aproveitam para matar a curiosidade e ver o órgão genital da de Bernadete.

Revelação

Jezebel, Mocinha (Denise Del Vecchio), Lili (Maria Maya) e até Márcia (Drica Moraes) chegam a levantar a saia da adolescente e se assustam. “Ai… Mas ela é homem!”, diz a prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Após a revelação chocante, Jezebel ordena que Cândida (Yeda Dantas) explique toda a situação. A empregada conta que Bernadete, na verdade, é Bernardo, seu filho. Quando o menino tinha dois anos, ela decidiu doá-lo, pois não tinha dinheiro para sua criação. Como a patroa aceitou a criança e queria ter uma menina, ela decidiu esconder o segredo.

“Seu pai tinha morrido e eu trabalhava de empregada. A Dona Jezebel nunca soube que eu tinha um filho, porque ela era o tipo de patroa que não aceitava empregada como criança.”, iniciou Cândida, aos prantos.

Como Cândida era a única a pessoa a dar banho na criança nos primeiros meses de vida, Jezebel nunca desconfiou, já que não tinha proximidade com o filho.

“Quando você era pequena, era fácil. Depois, o tempo foi passando, foi ficando difícil. Eu botei na sua cabeça que você não podia ficar sem roupa na frente de ninguém, nem olhar ninguém sem roupa", continuou ela.

Personagem se assume como Bernardo

Revoltada, Bernadete decide cortar os cabelos e abandonar as roupas femininas para assumir, enfim, a identidade de Bernardo.

Ainda apaixonado por Cássia, ele pede a amiga em namoro e luta por seu amor, que só será correspondido nos últimos capítulos da novela. Bernardo também ter um desfecho feliz com a mãe biológica e a perdoa pela mentira.