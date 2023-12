Colegas de elenco lamentam a morte de Andre Braugher, o Capitão Holt de 'Brooklyn 99'

O Capitão Holt de "Brooklyn Nine-Nine", Andre Braugher, que nos deixou nesta segunda-feira (12) aos 61 anos, recebeu homenagens dos atores e colegas da série por meio das redes sociais.

"Te amo. Sempre apreciarei nossas conversas, muitas vezes comigo pendurada na sua porta, impedindo sua saída, e a louca oportunidade de ser ter sido sua colega. É estranho que eu também esteja de luto pelo que o capitão Holt significou para Gina? Eu realmente esperava e sabia que veria você novamente. Odeio que eu não vou", escreveu Chelsea Peretti, intérprete de Gina Linetti, em seu Instagram.

Já Joe Lo Truglio, que fez Charles Boyle em "Brooklyn Nine-Nine", sentiu-se abençoado. "Já sinto muita falta dele. Que honra trabalhar com um homem que sabia do que se tratava realmente. Sinto-me abençoado e agradecido. Sinto sua falta, capitão Holt", lamentou.

Já o ator que deu vida a Hitchcock disse: "Extremamente inteligente, extraordinariamente gentil, solidário, generoso e possuía um talento profundo e extraordinário... Estou devastado. Eu o amo".

"Não acredito que você se foi tão cedo. Estou honrado em conhecê-lo, rir com você e compartilhar 8 anos gloriosos observando seu talento insubstituível. Isso dói. Me ensinou muito. Obrigado pela sua sabedoria, conselhos, gentileza e amizade. Você mostrou como é uma vida bem vivida. Descanse em paz. Te amo, cara", disse Terry Crews, o Terry do seriado.

Melissa Fumero, a Amy Santiago da série, apenas compartilhou em seus stories uma imagem da cadeira vazia do Capitão Holt na série.

Foto: Reprodução/Melissa Fumero

De acordo com o portal "Deadline", que divulgou a notícia da morte, Braughter faleceu após não resistir a uma "breve doença". O ator interpretou foi o excêntrico Capitão Ray Holt no seriado por oito temporadas. Por este trabalho, ele chegou a ganhar dois Critics Choice Awards como "Melhor Ator Coadjuvante" na categoria "Série de Comédia", recebendo ainda outras quatro nomeações ao Emmy Awards.