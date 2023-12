Morre Andre Braugher, o Capitão Holt de 'Brooklyn Nine-Nine', aos 61 anos

Andre Braugher morreu aos 61 anos, nesta segunda-feira (11). Conforme o portal Deadline, o ator possuía uma doença que não foi revelada. Famoso por interpretar o Capitão Holt, da série "Brooklyn Nine-Nie", o ator tinha dois Emmys na carreira.

Pela atuação nas oito temporadas, o ator venceu dois Critics Choice Awards como "Melhor Ator Coadjuvante" na categoria de "Série de Comédia". Na série, Braugher também foi indicado ao Emmy quatro vezes.

Braugher deixa a esposa Ami Brabso, os filhos Michael, Isaiah e John Wesley.

Outros trabalhos do Andre Braugher

Natural de Chicado, o ator estadunidense atuou como Thomas Searles no filme Tempo de Glória, Frank Pembleton na série criminal Homicide: Life on the Street, e Owen Thoreau Jr. em Men of a Certain Age.

Também realizou diversas participações na série médica House, M.D., na qual interpretou o Dr. Nolan. Além de participações em séries como Law & Order: SVU e Miami Medical.

Ao todo, o ator tem onze indicações ao Emmy.