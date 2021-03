Ciro Gomes grava vídeo ensinando a fazer cuscuz nordestino

Depois da "polêmica" entorno do cuscuz entre o ator e cantor Fiuk e advogada e maquiadora Juliette, no Big Brother Brasil (BBB) 21, o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, publicou um vídeo nas redes sociais ensinando a receita do prato que é tipicamente nordestino. O político, que é natural de São Paulo, veio morar no Ceará aos cinco anos de idade, onde cursou Direito, foi deputado estadual, prefeito e governador.

No programa, Fiuk tentou fazer uma farofa com flocão de milho cru, o que fez Juliette ficar revoltada e, em seguida, cair no choro. Para o ator, o "verdadeiro cuscuz" é branco e doce. A advogada tentou ensiná-lo a fazer da maneira correta, e ele se mostrou resistente durante a situação.

Já no vídeo gravado por Ciro Gomes, ele, literalmente, coloca a mão na massa para ensinar como fazer o cuscuz nordestino: "A tarefa de unir o Brasil não é fácil, porque são muitos 'Brasis'. Então, a grande polêmica hoje é o cuscuz. É preciso conciliar, primeiro, o português. Cuscuz é uma coisa, e cuscuz marroquino é outra. Farofa de milho é outra", pontua.

Assista ao vídeo e saiba o passo a passo:

Logo após, explica sobre quais ingredientes são necessários para preparar o cuscuz e o modo de fazer: "Cuscuz, esse cuscuz aqui no Brasil, que nós herdamos dos índios, é basicamente o seguinte: duas xícaras de fubá ou farinha de milho pré-cozido. Fubá, como a gente chama, enfim, é o milho moído e tal. Água: uma xícara de água. Uma pitada de sal. Aqui, eu já botei a cuscuzeira, ou seja, o lugar onde se faz cuscuz, par esquentar a água até esse limite aqui. Na verdade, isso aqui vai inchar, como a gente fala no Ceará, por 10 minutos", disse.

Ciro Gomes terminou o vídeo destacando: "mas não esqueça: se eu estou aqui, trancado em casa, dando o meu exemplo, a gente não pode esquecer em momento algum: vacina, já, para todo mundo, e Fora, Bolsonaro", afirmou.