Chloe, menina que virou meme em 2013, vai se afastar das redes sociais; entenda

A pequena Chloe Clem, conhecida nas redes sociais após viralizar em 2013 em um vídeo no qual aparecia olhando com indiferença para a irmã, dará uma pausa da Internet. A notícia foi dada pela mãe da menina em um longo texto publicado no Instagram.

Segundo Katie Clem, mãe de Chloe, a decisão pretende respeitar o crescimento da menina, que agora tem 12 anos. "Desde o primeiro dia, nossos fãs brasileiros têm sido tudo para a família Clem, especialmente para Lily e Chloe. Nós amamos muito, muito vocês", escreveu, direcionando o comunicado aos fãs brasileiros.

Adolescência

Além disso, Katie ressaltou que tudo foi pensando durante meses e também visa possibilitar a Chloe uma vivência normal nesse início de adolescência, vivendo nos termos que ela mesma desejar.

"Quero que Chloe seja uma criança normal e que não tenha as pressões de postar ou se preocupar com quantidade de curtidas e seguidores que possui. Afinal, nada disso realmente importa. Ela está com quase 12 anos! Ela estará no colegial em breve (loucura!) e eu quero que ela possa consentir e controlar o que sai na internet", continuou.

Afirmando continuar feliz com toda a repercussão da pequena desde os 13 anos, ela finalizou agradecendo. "Eu amo todos vocês. Verdadeiramente. Muito. Espero que vocês entendam. A Chloe estará de volta quando ELA estiver pronta para fazer escolhas por si mesma. Com amor", complementou.