Chen, do grupo de K-Pop EXO, celebra o nascimento do segundo filho

A SM Entertainment, que agencia o grupo de K-Pop EXO, confirmou nesta quarta-feira (19) o nascimento do segundo filho do cantor Chen.

O artista e a esposa anunciaram o casamento em janeiro de 2020 com a revelação da primeira filha, que nasceu em abril do mesmo ano.

Chen está afastado do grupo musical desde outubro de 2020 porque cumpre alistamento militar no exército da Coreia do Sul. A dispensa dele está prevista para o próximo mês de abril.

O EXO foi lançado em 2012 com 12 membros na formação origina. Além de Chen, seguem na banda Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chanyeol, D.O., Kai e Sehun, que seguem no grupo. Luhan, Kris e Tao saíram entre 2014 e 2015.