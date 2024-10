Chaves e Chapolin retornam à programação do SBT no próximo sábado (12); confira o horário

Os seriados de Chaves e Chapolin retornam à programação do SBT ainda nesta semana. A emissora determinou que os episódios vão ao ar a partir do próximo sábado (12).

A escolha para a exibição no canal ocorre para coincidir com a comemoração do Dia da Criança.

"Atenção, eu tenho um recado muito importante: o próximo sábado é Dia das Crianças, e a programação do SBT é toda dedicada para a garotada. Mas nesse dia não tem atrações só para as crianças; os adultos também vão adorar. Ele está de volta! Às 14h, tem Chaves! O dia é todo nosso, aqui no Feriadão SBT especial Dia das Crianças". SBT Emissora de TV

Qual horário das transmissões?

Chapolin será transmitido no SBT entre 13h15 e 14h, porém, não terá transmissão nacional, sendo uma escolha da afiliada optar pelo seriado ou por um conteúdo próprio.

Já Chaves será transmitido nacionalmente das 14h às 14h45.

Retorno ao SBT

No dia 24 de setembro, o SBT anunciou o retorno de Chaves e Chapolin para sua programação, após um "acordo com a Televisa (rede mexicana detentora dos direitos das séries)".

Chaves estava fora do ar, desde julho de 2020, por conta de uma briga com a família de Roberto Gómez Bolaños, o protagonista da atração. Na época, o SBT disse lamentar a decisão e informou que a renovação do contrato de exibição havia sido confirmada "verbalmente".