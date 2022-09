Cecília Malan publica foto de Murilo Benício e assume namoro em de jantar de família

Após especulações sobre suposto namoro, a jornalista Cecília Malan, de 39 anos, publicou uma foto do ator Murilo Benício, de 51 anos, durante um jantar em família, nesta sexta-feira (16), no Instagram.

O relacionamento entre a jornalista e o ator é cogitado desde abril último, mas o suposto casal ainda não havia confirmado.

Contudo, durante participação do quadro “Dança dos Famosos, do programa “Domingão com Huck”, o apresentador insinuou saber do romance, dizendo que Murilo "gravava no Pantanal e namorava em Londres".

Cecília é correspondente da Globo em Londres. Na publicação dela, Murilo aparece ao lado de seu pai, o ex-ministro da Fazendo Pedro Malan, e o irmão Pedro, que comemorava o aniversário naquela data.

Na legenda, a jornalista diz: "Enquanto isso, no Rio… quase pulei de volta no avião para participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. Eu te amo", publicou.