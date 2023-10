Carlos Amorim, jornalista e ex-diretor do Fantástico, morre aos 71 anos

Morreu neste sábado (21), em São Paulo, o jornalista Carlos Roberto Amorim da Silva. Ele tinha 71 anos e foi diretor do Fantástico, da TV Globo, na década de 1990. A informação foi compartilhada pela família, mas a causa do óbito não foi informada.

Carlos estava internado no Hospital Oncológico AC Camargo, no bairro da Liberdade, segundo o comunicado. Ele deixa mulher e quatro filhos. O corpo do jornalista será cremado em cerimônia reservada à família e amigos às 17h, no Crematório Vila Alpina.

Carreira premiada

Amorim foi diretor do Fantástico entre 1991 e 1992, quando aprofundou ainda mais o jornalismo factual da revista eletrônica. Valorizou o repórter como condutor do programa e estimulou uma linha editorial voltada aos problemas urbanos e às denúncias e investigações.

Foi vencedor do prêmio Jabuti pelo livro reportagem "Comando Vermelho - a história do crime organizado", escrito em 1994. Também recebeu importantes prêmios, como o Vladimir Herzog e Simon Bolivar.

Na carreira, também dirigiu o jornalismo da extinta TV Manchete e criou tanto a Band News como o programa Domingo Espetacular, na TV Record. Além disso, foi roteirista e diretor de mais de 50 documentários.