Cantor internacional de hit dos anos 2000 se aposenta para seguir carreira gospel

Dono do hit "Gasolina", Daddy Yankee revelou, nesta terça-feira (5), que irá aposentar a carreira no reggaeton para seguir no gospel. O artista publicou o anúncio nas redes sociais.

"Este dia para mim é o mais importante da minha vida... Esta noite reconheço e não me envergonho de dizer ao mundo inteiro que Cristo vive em mim e que viverei para Ele. Este é o fim de um capítulo e o começo de um novo", escreveu.

O artista falou sobre a mudança de carreira durante o último dia da turnê "La Meta", em Porto Rico.

"Durante muitos anos tentei preencher um buraco na minha vida que ninguém conseguia preencher. Tentei encontrar um propósito, em muitas ocasiões parecia estar feliz, mas faltava algo para me sentir completo", continuou.

Mesmo tendo o mundo aos seus pés, e vencendo vários prêmios, ele revelou que teve dificuldade de encontrar felicidade. "Um capítulo terminou, mas um novo começará", disse. O cantor ainda disse que irá usar o nome Ramón Ayala.

Daddy Yankee também é responsável pelo hit "Despacito" com Justin Bieber e Luis Fonsi, de 2017.