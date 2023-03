Camila Queiroz fala sobre Marê e adianta sobre Amor Perfeito: ‘é uma novela muito ágil’

O elenco da novela Amor Perfeito, prestes a estrear na faixa das 18h da TV Globo, se reuniu na noite desta terça (14) em um dos espaços construídos para a produção: o Grande Hotel Budapeste. O espaço, parte da cidade cenográfica montada nos mínimos detalhes para a produção, traz o ar dos anos 1920 e foi o responsável por reunir as estrelas do folhetim, com estreia marcada para a próxima segunda (20).

“É uma novela muito ágil, isso que é bem legal”, repetiu, diversas vezes, Camila Queiroz. Ela e Diogo Almeida, a Marê e o Orlando, protagonistas, foram os mais procurados durante o evento de lançamento para falar sobre o amor do casal que tem como trama central o amor cheio de obstáculos e a busca pelo paradeiro do próprio filho.

“Ela cria esse filho na cabeça dela. A gente vê a Marê se desesperar por esse filho. Imagina estar nessa situação? É um desespero e a gente acompanha essa crescente, mas tudo nessa novela acontece muito rápido, é o que posso dizer. Acho que todo mundo vai se emocionar com nosso primeiro capítulo”, adiantou a artista.

E se a novela fala sobre a perfeição do amor, Diogo Almeida também lembra sobre o que a trama traz de mais profundo, baseado nessa busca dos pais pelo pequeno Marcelino, interpretado pelo ator-mirim Levi Assaf.

Legenda: Levi é Marcelino, filho de Marê e Orlando Foto: Paulo Belote

“A história deles dois é cheia de detalhes e começa na mesa do bar, olha que engraçado, né?”, comentou Diogo ao Diário do Nordeste, aos risos. O ator explicou sobre os desencontros dos personagens e de como o retorno de Orlando após oito anos vai ser uma das reviravoltas da história.

“Quando ele volta, ele se depara com a Marê presa e se choca. A partir daí, ele vai tentar de tudo para tirar o amor da vida dele da cadeia, para encontrar o filho dos dois. Isso que me admira no Orlando, a coragem dele. É algo que busco em mim também”, pontua o artista.

Legenda: Novela estreia na próxima semana Foto: Mylena Gadelha

Se os dois protagonistas já pareciam encantados com a estreia da novela, Levi Asaf então era só sorrisos. O menino distribuiu simpatia durante o evento e mostrou o motivo pelo qual deve ser o ponto alto da nova novela.

“Eu estou gostando muito de tudo. Já fiz tantos amigos aqui e está sendo muito legal fazer minha primeira novela”, declarou um pouco envergonhado, mas com a desenvoltura de quem se prepara para a vida de artista.

“Sou de São Paulo, né? Mas estou amando tudo aqui no Rio. Gosto de todos os meus colegas, os diretores, os atores e acho que todo mundo vai amar a novela”, garantiu. Sobre os sentimentos ao assistir o folhetim, ele já preparou os espectadores: ‘se preparem para chorar muito, vai ser bem legal!’.

Cenário magnífico

O cenário da novela, inclusive, promete ser um espetáculo à parte. Além da trama, as cenas devem se distribuir na cidade cinematográfica pensada nos mínimos detalhes, com um hotel magnífico, o Grande Hotel Budapeste, feito especialmente para o folhetim.

Legenda: O cenário da novela, inclusive, promete ser um espetáculo à parte Foto: Mylena Gadelha

"É tudo pensado, feito milimetricamente pela equipe impecável que temos”, explicou Elísio Lopes durante passagem da imprensa por parte dos cenários. Tudo que será mostrado na novela passa por estabelecimentos que remetem aos anos 20, desde lojas, farmácias e até um jornal, importante para o desenrolar da novela.