Gracyanne Barbosa recebe joias e buquê de rosas de admirador secreto: 'Será que é a mesma pessoa?'

Quase um mês após anunciar o fim do relacionamento com Belo, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa revelou ter ganhado presentes de um admirador secreto. A novidade foi compartilhada através das redes sociais, na noite dessa segunda-feira (14).

Em stories publicados em seu perfil no Instagram, a ex-dançarina apareceu com um buquê de rosas vermelhas e uma caixa com joias de uma marca famosa, enviados pelo pretendente misterioso. No vídeo, ela contou que vem recebendo as flores há dias.

“Semana passada, estava em São Paulo e recebi um buquê de flores. No Rio, recebi um buquê de flores, e, no dia seguinte, recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia”, relatou ela, enquanto mostrava os mimos.

Apesar de estar recebendo os presentes há um certo tempo, a musa fitness ainda não descobriu quem é o remetente e está desconfiada de que os mimos possam estar sendo enviados pela mesma pessoa.

“Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, mas sem remetente, mas esse não tem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente. [...] Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou”, pediu ela, finalizando a sequência de publicações sobre o assunto.

FIM DO RELACIONAMENTO COM BELO

Gracyanne está solteira desde o mês passado, quando ela e o ex-companheiro, o cantor Belo, anunciaram o fim do relacionamento de 15 anos. Na ocasião, a assessoria da influenciadora informou: “Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual”.