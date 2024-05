Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (14) vai ao ar às 17:10, após 'Os Pinguins do Papai'. Nesse capítulo, Adelaide vê Serena quando está retomando a consciência e a chama de Luna.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Adelaide vê Serena quando está retomando a consciência e a chama de Luna. Adelaide nota que cometeu um engano e fala que a rosa fez com que ela se recordasse de Luna. Serena abraça Adelaide e responder que tem conhecimento o que é perder alguém. Adelaide gosta de Serena, mas Agnes se sente incomodada com a presença da mestiça. Rafael fala para Serena que o que ela falou para Adelaide foi bonito.

Serena responde para Rafael que ele também conhece a perda, pois jamais esqueceu sua mulher. Hélio fala para Osvaldo que está gostando de Serena. Vitório serve uma lagosta no jantar e, em seguida, questiona aos convidados de Rafael se eles estão gostando. Olívia reclama da lagosta. Vitório faz provocações contra Olívia. Raul proíbe Felipe de ver Mirella novamente. Raul fica espantado com a petulância de Serena por se indignar com a atitude dele e falar que não deveria ser contra um amor tão belo.

Débora dá conselho à Cristina: demitir Serena. Rafael dá apoio a Felipe e diz que irá pedir a permissão de Raul para ele se aproximar de Mirella. Eduardo mostra interesse em Madalena, que também gosta dele. Vera fica enciumada, mas garante à Madalena que gosta de Eduardo apenas como amigo. Zulmira fala para Serena que ela corre o risco de ser demitida, deixando-a arrasada.

Kátia explica para Mirna que ela não pode mais trabalhar no clube por conta do escândalo que Crispim deu. Para cortejar Kátia, Crispim lhe dá um porco de presente. Cristina decide demitir Serena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.