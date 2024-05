Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de maio

Você está tentando mudar as coisas. Lembre-se que o seu coração precisa estar envolvido com essa mudança. Tente bagunçar um pouco e depois organize. A Lua no signo de Leão te deixa mais autossuficiente e autoconfiante. Aproveite para agir. A lua vai fazer um aspecto super harmonioso com Marte em Áries. Tem muito fogo no céu. Acenda uma chama no seu coração e vá. O dia pede ação. A terça-feira está favorável para você agir seguindo seus impulsos. Uma decisão precisa ser tomada. No período da noite a Lua e Vênus trazem uma instabilidade emocional e você pode acabar se ofendendo caso alguém interfira ou critique seus planos ou iniciativas. Não se valorize de menos e continue ouvindo seu coração.

Signo de Áries hoje

Hoje você estará forte, decidido e criativo. Encontre um momento de alegria no seu dia ou faça uma pausa para uma atividade prazerosa. Aproveite seu magnetismo e desfrute dos bons resultados. Não permita que o outro te abale.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.