Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (14/5)

Você está tentando mudar as coisas. Lembre-se que o seu coração precisa estar envolvido com essa mudança. Tente bagunçar um pouco e depois organize. A Lua no signo de Leão te deixa mais autossuficiente e autoconfiante. Aproveite para agir. A lua vai fazer um aspecto super harmonioso com Marte em Áries. Tem muito fogo no céu. Acenda uma chama no seu coração e vá. O dia pede ação. A terça-feira está favorável para você agir seguindo seus impulsos. Uma decisão precisa ser tomada. No período da noite a Lua e Vênus trazem uma instabilidade emocional e você pode acabar se ofendendo caso alguém interfira ou critique seus planos ou iniciativas. Não se valorize de menos e continue ouvindo seu coração.

Áries

Hoje você estará forte, decidido e criativo. Encontre um momento de alegria no seu dia ou faça uma pausa para uma atividade prazerosa. Aproveite seu magnetismo e desfrute dos bons resultados. Não permita que o outro te abale.

Touro

Não se deixe afetar por relações próximas ou familiares. Aproveite a terça-feira para empregar seu tempo em atividades e experiências que visem o seu bem-estar espiritual e emocional. Negocie melhor com seus medos e mágoas e siga.

Gêmeos

Tente respirar ares diferentes hoje. Saia, encontre pessoas e jogue conversa fora. Hoje o dia pede encontros com amigos ou ações coletivas. Cuide do que alimenta sua mente. Mas lembre-se que amigo não é aquela pessoa que concorda sempre com tudo.

Câncer

Você está numa fase fértil para suas economias. Cultive e confie nos seus talentos, pois tenho certeza que daqui a pouco você inicia um novo ciclo. Prepare-se para uma fase de reconhecimento pelos seus esforços.

Leão

Hoje é um bom dia para cuidar do seu bem-estar físico, autoestima e da sua aparência. Pode ser que no fim do dia você fique mais suscetível a ser afetado por outra pessoa. Foque em se tornar maior e melhor do que já é, você não depende do outro para ficar bem consigo.

Virgem

Seus medos estão mais aflorados, mas você precisa lidar com a realidade da finitude da vida e das coisas. Enfrente seus medos, virginiano(a). Transforme esses sentimentos nocivos em energia criativa. Os medos podem ser seus grandes mestres.

Libra

Você pode ser provocado a se posicionar diante de algum situação crítica de relacionamento. As divergências podem ser cutucadas, mas tente resolvê-las. Você tem um papel muito importante, ajude seu companheiro ou algum grupo a solucionar um problema.

Escorpião

Você deseja provar a sua importância. Aproveite o seu vigor e tente cumprir todas as atividades programadas. Aproveite essa fase que você anda super estimulado. Ofereça o que você tem de melhor para o mundo e não deixe de lado os seus desejos.

Sagitário

Você deseja fortemente encontrar um sentido maior para sua existência. Comece buscando conhecimento. Lembre-se que você não precisa responder aos ideais criados pela sociedade. O segredo nesse momento é ser criativo e se reinventar.

Capricórnio

Desapegue de emoções e enfrente o seu passado para começar de novo. Muito cuidado para não ferir a sensibilidade dos outros. O universo está lhe oferecendo a oportunidade de vencer as barreiras emocionais que lhe impedem de seguir e se relacionar de forma harmoniosa.

Aquário

Hoje você está mais sensível e pode se afetar pelo que acontece nos seus relacionamentos. A sua oscilação de humor pode acabar influenciando o outro. Mas não fique paralisado, se movimente. Hoje o dia pede deslocamentos. Lute pelas suas opiniões e respeite as opiniões dos outros.

Peixes

A dica é organizar suas atividades de modo a se sentir nutrido com seu trabalho. O segredo é produzir com qualidade. Aproveite essa força de Marte e vá a luta, busque sua independência material e brigue pelo que é seu.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.