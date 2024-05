Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (14) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo Gouveia encontra a turmalina paraíba escondida na imagem do santo.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Marcelo Gouveia encontra a turmalina paraíba escondida na imagem do santo. Zefa Leonel se preocupa com a saúde de Dona Manuela, que implora para a amiga não contar o ocorrido a Artur. Blandina encontra a pedra preciosa com Marcelo, e os dois a disputam. Tia Salete e Floro gostam uma do outro.

Fé sofre com o tratamento de Tobias, e Primo Cícero o ameaça. Zefa Leonel descobre que sua pedra preciosa foi roubada. Blandina sugere que Marcelo Gouveia devolva a pedra a Zefa Leonel, a fim de conquistar sua confiança. Seu Tico Leonel confronta Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.