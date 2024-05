Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Socorro volta ao Rio de Janeiro e entrega a encomenda de Chayene.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Socorro volta ao Rio de Janeiro e entrega a encomenda de Chayene. Liara tenta convencer Rodinei a dar uma entrevista para Emília. Inácio leva Rosário ao quartinho. Rosário se emociona com o quartinho feito por Inácio. Chega o dia do show das Empreguetes.

Em entrevista ao rádio, Tom diz que foi ele quem descobriu as Empreguetes. Chayene afasta Laércio de casa para armar sua vingança contra Rosário com a ajuda de Socorro. Lygia tenta se entender com Samuel. Otto fica sabendo que Lygia saiu do escritório de Sarmento e fica decepcionado.

Conrado planeja ir ao show das Empreguetes escondido de Isadora. Heraldo insiste que Inácio vá ao show de Rosário e propõe que ele se disfarce para não ser confundido com Fabian. Brunessa vê Rodinei chegando ao Pavilhão do Som com Liara e fica com ciúmes.

Conrado aparece com os amigos e Liara o reconhece. Socorro entra no camarim de Rosário e é flagrada por Penha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.