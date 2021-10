Caixões de 'Round 6' ganham réplicas de empresa funerária espanhola

A série 'Round 6', mais vista em todo o mundo no streaming da Netflix, acabou inspirando além das fantasias e chegou até mesmo no setor funerário. A fabricante espanhola de caixões Arcae, usou uma feira do ramo para apresentar um novo modelo, inspirado fielmente nos apresentados na atração sul-coreana.

Funermostra

Segundo a agência de notícias EFE, as réplicas dos caixões mostrados na série vieram à público na Funermostra, uma feira do setor funerário. O evento aconteceu em Valência, na Espanha.

Foto: Reprodução/Funermostra

A referência vem dos caixões da série, mostrados a cada morte dos participantes do jogo principal de 'Round 6'. Quadrados e com um grande laço rosa em cima, o adereço virou um símbolo da série.