Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank reagem com emojis ao nascimento da filha de Fernanda Paes Leme

Após os nomes de Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se tornarem um dos assuntos mais comentados na web desde o fim de semana passado, a apresentadora foi parabenizada pelo casal de amigos pela chegada da filha Pilar.

Nos comentários de um post sobre a chegada da bebê, escrito pelo perfil da página Ela, do jornal O Globo, nesta quinta-feira (18), Bruno postou uma sequência de corações, enquanto Gioh comemorou o nascimento da menina com uma frase: "Muita saúde e muito amor para Pilar! Bem-vinda, bebezinha!".

Pilar nasceu na quarta-feira (dia 17), informação que foi compartilhada por Victor Sampaio nas redes sociais. "Descobrimos o significado de maior amor do mundo. Ah, Pilar, você foi tão esperada e agora honraremos sua chegada. Te amamos, FILHA", declarou o papai orgulhoso.

Legenda: Ewbank desejou boas vindas a Pilar, filha de Fernanda Paes Leme Foto: Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou a polêmica, tudo começou quando Fernanda fez um post de aniversário para Bruno que soou, para os internautas, como distanciamento entre os dois. A atriz reclamou da ausência do amigo no dia em que ele comemorou 42 anos, em 13 de abril. O ator não chegou a compartilhar a mensagem em suas redes sociais, como fez com outras homenagens recebidas, e fotos publicadas por Gagliasso e por Ewbank tempos depois foram vistas na web como alfinetadas para Fê.