Bruno Cabrerizo nega romance com professora do Dança dos Famosos

O ator Bruno Cabrerizo negou que estaria vivendo um romance com sua professora do “Dança dos Famosos”, Juliana Paiva, nesta quinta-feira (11). “Tem muita gente achando que estamos nos pegando, mas não, estamos com profissionalismo total”, disse ele em vídeo para as redes sociais do “Domingão com Huck”.

O artista ainda brincou que os boatos estão atrapalhando a vida amorosa de Juliana. “Estou atrapalhando a vida sentimental dela, os contatinhos estão todos com ciúmes de mim”.

Com sua frase, Bruno arrancou risos de Juliana. “Ele fala contatinhos, como se tivesse um monte”, disse a professora. Bruno está solteiro desde dezembro de 2021, quando terminou o namoro com a atriz Carol Castro.

Neste domingo (14), ele e Juliana participam de mais uma etapa do Dança, após encerrarem a última apresentação em primeiro lugar.