Bruna Marquezine curte post com crítica a Daniel Alves

A atriz Bruna Marquezine curtiu um post no Twitter com crítica ao jogador de futebol Daniel Alves, acusado de agressão sexual em uma boate em Barcelona, na Espanha, no último dia 30 dezembro.

Um usuário da rede social repostou uma matéria que falava que a defesa do atleta apresentou recurso para a liberdade provisória do brasileiro, com uma aspa do próprio Daniel: “Aceitarei o que vier. Saí de casa quando tinha apenas 15 anos. Superei situações muito difíceis e complicadas na minha vida. Isto será mais um que vai passar. Nada me assusta”.

A pessoa escreveu: “Daniel Alves deixa claro que não entende a gravidade do que fez, do que significa, do que representa. Não entende nada. E esse é o padrão dos seus colegas de profissão”.

Bruna também repostou outro tuíte que fala sobre o caso. “Agora, no elevador, dois homens comentando o caso do jogador Daniel Alves: ‘Acabou com a carreira dele’. Nenhuma palavra sobre a vítima que foi violentada. Ambos são pais de meninas. Entende o que significa quando se fala em cultura do estupro?”.

Amizade com ex de Daniel Alves

Na época que namorou Neymar, Bruna ficou muito próxima da atriz Thaíssa Carvalho, que namorava Daniel Alves. Em 2014, elas chegaram a celebrar o aniversário juntas, já que comemoram nova idade no mesmo dia: 4 de agosto.