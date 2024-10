Justiça penhora cachê de Zé Love em 'A Fazenda' por dívida

A penhora dos cachês e prêmios recebidos pelo ex-jogador Zé Love no reality show A Fazenda 16, da Record, foi determinada pela Justiça. A decisão tem como base um processo no qual o ex-atleta do Santos foi condenado a pagar uma dívida de R$ 243 mil, segundo apontou publicação do jornalista Rogério Gentile, do UOL.

Conforme os dados do processo, a decisão foi proferida pelo juiz Alexandre Félix da Silva no último dia 1º de outubro. A ação foi movida por uma viúva, responsável por arrendar uma propriedade rural ao jogador em 2016, na cidade de Promissão, em São Paulo.

A previsão seria de que o contrato valeria por 10 anos, com o estabelecido de que a propriedade seria utilizada para exploração agropecuária. Entretanto, a decisão aponta que Zé Love não cumpriu com as obrigações financeiras estabelecidas.

O valor devido, então, poderá ser abatido dos ganhos de Zé Love no programa da Record, segundo aponta a decisão judicial. A dívida seria de pagamentos de aluguéis entre 2017 e 2019, acrescidos de juros, correção monetária e multas.