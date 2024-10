Gil do Vigor revela já ter tido crise de ansiedade: 'parei no hospital pensando que ia morrer'

O ex-BBB e economista Gil do Vigor participou do programa “Sábia Ignorância”, do GNT, exibido na segunda-feira (7), e relembrou uma crise de ansiedade que o levou ao hospital.

“Já parei em hospital pensando que ia morrer. Aquele sentimento horrível. Eu chorava, não sabia o que acontecia e no hospital falavam: 'Você tem que cuidar da sua mente, da sua cabeça'. Existe um problema e você precisa cuidar”, disse ele.

O artista ainda ressaltou que é um preconceito achar que não pode tomar remédio. “A ansiedade faz parte de um problema real do nosso país. Tome vergonha na sua cara e vai se cuidar”, alertou.

Gil ainda revelou que a aceitação de sua sexualidade foi crucial para desenvolver a crise. Ele explicou que foi missionário durante anos e era obrigado a citar um texto da Bíblia que condenava os homossexuais: “Maldito é o homem que deita com outro”.

“Toda vez que citava isso, estava me condenando. Porque ele fala que os afeminados vão queimar no inferno. Lasquei! Durante muito tempo foi um processo de ansiedade porque eu não queria que a minha família sofresse por isso. Fui noivo, não queria que a minha noiva sofresse… Demorou muito para eu me aceitar. A partir do momento que eu entro no BBB consegui ser eu mesmo para todas as pessoas que me conhecem. Foi um processo de aceitação. O BBB transforma”.