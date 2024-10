'Um Dia Qualquer' aprofunda temas complexos na 2ª temporada e abre brecha para novos episódios

'Um Dia Qualquer', série que estreou 2ª temporada no Max dia 30 de setembro, foi lançada pela primeira vez em 2020 e, desde então, nenhum indicativo apontava para novos episódios. Agora, a produção retorna com seis novos capítulos e a missão de retomar os personagens retratando temas tão complexos de uma realidade do crime, da sobrevivência e das relações humanas.

Para Eli Ferreira, intérprete da personagem Jéssica, a carga dramática da história é pesada, mas se destaca justamente pela construção dessas histórias. A atriz foi uma das que conversou com o Diário do Nordeste ao falar sobre os novos rumos dos personagens e da trama. “Ela (a série) se diferencia pela forma que foi escolhida para abordar essas histórias. Sobre como eles veem a família, falam da família”, explicou a artista.

Assim como Eli, os demais atores presentes em 'Um Dia Qualquer' fizeram questão de apontar na capacidade da história de tomar para si temas tão importantes e presentes nos noticiários brasileiros, mas de uma forma distinta do já feito até aqui.

Novas abordagens

A nova temporada continua no mesmo cenário, mostrando a vida de personagens como Quirino (Augusto Madeira) e Penha (Mariana Nunes), presentes no universo das milícias e uns entre muitos que vivem diante de muitos preceitos complicados. A história busca, inclusive, abordar como a criminalidade afeta as rotinas e destinos de tantas famílias.

“Acho que a gente não vê muitas produções falando sobre a milícia, ou onde a milícia é um dos personagens da série. Não são muitas as séries que colocam a milícia em primeiro plano”, opinou Mariana Nunes na mesma entrevista.

Segundo ela, o grande diferencial de 'Um Dia Qualquer' talvez esteja na construção de personalidades diversas nessa história, ainda que o tema já tenha sido visto em outras produções nacionais, por exemplo. “Tem vários tipos de favelados. Ali naquela comunidade, você vê gente que fala de formas diferentes, que se articula de formas diferentes. Então, não tem o estereótipo do favelado. São vários favelados diferentes, que é o que acontece na vida. E nas séries, todo mundo é cria, todo mundo é uma coisa só. Eu acho que essa série tem esse diferencial”, disse.

Já para Eli Ferreira, é a capacidade de identificação o principal trunfo de 'Um Dia Qualquer'. “Queremos que as pessoas assistam e se identifiquem. Em algum lugar vai se identificar com a história do Chapa, da Penha, do Quirino, do Maciel também. Da própria Jéssica, que a princípio não é uma das pessoas mais corretas ali”, ressaltou ela lembrando de um dos principais objetivos.

A atriz também compartilha que a força dos personagens deve gerar esse sentimento no espectador, “já que é uma série que tenta abordar a parte humana das personagens”.

Se há espaço para uma terceira temporada, tudo ainda é muito incerto. Apesar disso, Augusto Madeira, um dos protagonistas, ressalta que já acredita no potencial do que ainda é uma possibilidade.

“O Pedro, que é o criador da série e o diretor, sempre imaginou uma trilogia para essa produção. Sabemos que tudo depende da performance da segunda temporada, mas se a gente tiver mais uma, tem assunto para desenvolvermos. Tem mais assunto para ser abordado”, garantiu.

'Um Dia Qualquer'

Onde assistir: Max

Elenco: Augusto Madeira, Mariana Nunes, Eli Ferreira, Vinicius de Oliveira, Jeff Brasil e mais.

2ª temporada: 6 episódios de 50 minutos