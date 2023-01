Defesa de Daniel Alves enviará pedido de liberdade provisória nesta segunda-feira (30)

A defesa do lateral-direito Daniel Alves enviará um pedido de liberdade provisória para a Justiça da Espanha nesta segunda-feira (30). O jogador de 39 anos está preso desde o dia 20 de janeiro, respondendo sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher em uma boate em Barcelona.

O episódio teria ocorrido em 30 de dezembro de 2022. O jogador prestou um depoimento e foi conduzido para uma penitenciário de modo preventivo - quando o juiz acredita que o acusado poderia fugir.

O recurso deve ser entregue ao Tribunal n.º 15 de Barcelona, encaminhado também para a acusação e para o Ministério Público. Ambos terão mais cinco dias para contra argumentar diante do pedido.

No momento, o brasileiro está na cela do módulo 13 do presídio Brians 2. Segundo a reportagem, o jogador teria dito: “Aceitarei o que vier. Saí de casa quando tinha 15 anos. Superei situações muito difíceis e complicadas na minha vida. Isto será mais um que vai passar. Nada me assusta", disse.

CASO DANIEL ALVES

Legenda: Daniel Alves está preso preventivamente após ser acusado de agressão sexual Foto: Ulises Ruiz / AFP

A juíza Maria Concepción Canton Martín decretou a prisão de Daniel Alves no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança. A titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Contradição no depoimento

Legenda: Imagem aérea da prisão em que Daniel Alves está detido Foto: reprodução / Secretaria de Justiça Barcelona

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público pedir a prisão. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao "Y Ahora Sonsoles", da Antena 3, em que confirmou que esteve na boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela.

Já no depoimento, porém, de acordo com os meios de comunicação da Espanha, o defensor afirmou que esteve com a mulher, mas sem ato sexual. Posteriormente, admitiu o ato sexual, mas alegou que a relação foi consentida.

De acordo com a rádio Cadena SER, imagens da vigilância interna do local confirmam que Daniel Alves ficou 15 minutos com a mulher no banheiro. Material coletado encontrou vestígios de sêmen tanto internamente quanto no vestido.