Policial gravou suposta vítima de Daniel Alves logo após agressão sexual, diz jornal espanhol

A situação de Daniel Alves se complica no caso de agressão sexual a uma jovem, na Espanha. De acordo com o jornal espanhol "El Periodico" desta quarta-feira (25), surgiram novas imagens de declarações da vítima.

Um policial, que trabalhou na boate Sutton no dia 30 de dezembro, data da ocorrência, estava com uma câmera no peito. O equipamento acabou gravando as primeiras palavras da mulher, ainda nervosa e aos prantos.

OUTRAS PROVAS

O jornal espanhol diz ainda que a perícia encontrou novas provas que embasam a versão da jovem. Após ser levada ao hospital e examinada pelo legista, foram encontradas lesões compatíveis com luta e rastros de líquido seminal. Outro ponto é que a perícia encontrou impressões digitais que confirmam alegações da mulher e contestam a de Daniel Alves.

ENTENDA O CASO

Daniel Alves é acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, na Espanha. O caso teria ocorrido no dia 30 de dezembro.

O jogador brasileiro é suspeito de abusar da mulher no banheiro do estabelecimento. Aos 39 anos, o lateral teve a prisão preventiva decretada. Veja mais detalhes do caso aqui.