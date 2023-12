Bruna Biancardi explica uso de aliança após receber críticas

Bruna Biancardi se pronunciou, nessa quinta-feira (7), sobre as críticas que recebeu acerca de uma possível reconciliação com Neymar Jr. Seguidores deduziram a volta do casal após a influenciadora surgir usando anel parecido com a aliança de compromisso dada pelo jogador.

"A que ponto chegamos, hein, internet? De eu vir aqui explicar os meus anéis, caraca. Ai que preguiça. Mas só pra ficar explicado de uma vez por todas: isso aqui é anel, isso aqui não é uma aliança. Foi um anel que as minhas melhores amigas me deram, de aniversário, se não me engano, eu até postei aqui, fizemos uma comemoraçãozinha, elas me deram de presente, e eu mostrei", explicou Bruna.

"A aliança que eu usava era na outra mão, inclusive, durante o assalto na minha casa levaram a aliança e todas as minhas coisas, joias e bijuterias. Todas as coisas. Não tem nem como eu estar usando aliança porque ela foi levada. Me deem um descansinho, parem de me xingar porque eu voltei a usar aliança, porque nem aliança eu tenho", finalizou a influenciadora.

Pais da pequena Mavie, Bruna e Neymar anunciaram o término do romance no fim de novembro. No período que passaram juntos, o jogador foi acusado diversas vezes de trair Biancardi, em uma delas, ele confirmou o caso nas redes sociais, afirmando que havia errado.