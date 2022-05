Britney Spears sofre aborto espontâneo e perde bebê: "devastador"

A cantora pop Britney Spears compartilhou uma notícia triste com os fãs neste sábado (14). A artista sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que estava esperando, fruto da relação com seu noivo, Sam Asghari.

A gestação havia sido anunciada no dia 11 de abril. O bebê é o terceiro filho da cantora, que é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, do casamento com o dançarino Kevin Federline.

A notícia da perda foi compartilhada com pesar em publicação no Instagram. No texto, Britney agradeceu o apoio dos fãs e pediu privacidade para o momento.

"É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil", publicou.

Terceira gravidez

Britney anunciou a gravidez no mês passado, logo que descobriu por meio de teste. Na época, ela se mostrou animada pelo novo membro da família mas afirmou que evitaria sair com frequência devido aos paparazzi.

"Obviamente, eu não vou sair tanto porque os paparazzi estão recebendo o dinheiro tirando fotos minhas, como eles infelizmente já fizeram ... é difícil, porque quando eu estava grávida [de seus outros filhos], eu tive depressão perinatal", disse.

Sam também comemorou a gravidez à época.

"Casar e ter filhos é parte natural de uma relação forte, cheia de amor e respeito. A paternidade é uma coisa que eu sempre quis e que levo muito a sério. Vai ser o meu trabalho mais importante", publicou.